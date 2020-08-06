Будут ли депутатов проверять на наличие двойного гражданства? Ответили эксперты

«Никто ведь их парламентариев, губернаторов и так далее после принятия поправок не встал и не сказал: „Ребята, каюсь, у меня правда есть грин-карта Штатов и вилла в Майами (либо пентхауз в Нью-Йорке)“? Никто», — обратил внимание политолог Сергей Остапов.

По его словам, если кто-то скрывает двойное гражданство, то он ставит под удар не только свой имидж, но и государственный строй России.

В свою очередь политтехнолог Валерий Савельев выразил уверенность, что в депутатских рядах должны пройти кадровые чистки на предмет двойного гражданства.

«Поскольку люди с власти спросят: и что, приняли вы свои поправки, а где результат? Почему нами „иностранцы“ правят?! И тут — или четкое опровержение (и не по линии ЦИК), или разоблачения», — добавил специалист.