«Будут искать не там, где надо». Успех миссии МАГАТЭ на Украину поставили под сомнение | 360°

Эксклюзив 28 октября 2022, 12:48 «Будут искать не там, где надо». Успех миссии МАГАТЭ на Украину поставили под сомнение Политолог Дандыкин: новая миссия МАГАТЭ на Украину, вероятно, станет безрезультатной РИА "Новости"

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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия агентства намерена в ближайшие дни приехать на Украину для проверки данных о «грязной бомбе». Вероятно, специалисты проведут инспекции на оставшихся атомных станциях в стране. Скорее всего, результата это не принесет, заявил «360» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. Он напомнил, что международные организации, как правило, не делают выводы в пользу данных, которые выдвигает Россия. И эта проверка не будет исключением.

«Они собираются проверить украинские атомные станции, которые остались. Это Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая АЭС. Девять реакторов у них там в общей сложности», — высказал предположение эксперт.

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Однако, по мнению специалиста, искать нужно и в других местах. Реакторы, напомнил он, есть в НИИ — например, в Киеве работает Институт ядерных исследований НАН Украины. Дандыкин не исключил, что все следы подготовки провокации уже замели.

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«Проверка будет, отработают, доложат. Они же (специалисты МАГАТЭ — примеч. ред.) были на ЗАЭС, проверили, посмотрели, их начальник (Рафаэль Гросси — примеч. ред.) сам приезжал. А кто стрелял — не сказали, вот и все. Будут смотреть. При всем уважении к этой организации, вряд ли они что-то найдут», — добавил собеседник «360».

В пользу России, подчеркнул он, международные организации выводы никогда не делают. И эта проверка, скорее всего, не станет исключением.

«Сколько мы не поднимаем [те или иные вопросы] — им по барабану. Они говорят, что ничего нет», — констатировал Дандыкин.

По мнению специалиста, единственный положительный момент, о котором можно говорить сейчас: Россию подобные организации ни в чем не обвиняют. Что касается киевских властей, добавил политолог, то на их счету было уже столько провокаций, что они могут сподобиться на все что угодно.