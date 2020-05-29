«Будут играть в „русскую рулетку“». Как коронавирус изменит общество

Коронавирус повлиял на привычную жизнь: никаких кафе и путешествий, зато маски и перчатки. Изменится ли общество после отмены режима самоизоляции, рассказал философ, социальный антрополог и политолог Сергей Гавров.

Изменится ли потребление общества, пока сложно сказать, сначала нужно дождаться окончания изоляции, сообщил «Петербургский дневник».

Для кафе важно иметь хороший трафик и приличный средний чек. Однако после окончания ограничений от 20 до 50% граждан могут отказаться от посещения мест общественного питания. А значит, многие заведения закроются, потому что бизнес поймет бессмысленность долгого «пересиживания»: нужно же платить за аренду и выдавать зарплату.

В похожем ключе развивается ситуация в авиационном секторе. Сотрудникам приходится менять плотность рассадки, то есть сокращать объемы перевозок.

Сфера туризма оказалась в более худшем положении. Страны будут открывать границы, а потом снова закрывать, отметил политолог. Он обратил внимание на новый очаг заражения в Бразилии.

Однако изменится отношение к профессии врача, медицинская сфера будет лучше финансироваться. «Мы уходим от наследия 90-х — нулевых», — сказал Гавров.

По его словам, COVID-19 показал, что очень просто поставить на колени практически любую страну.

Кроме того, распространение коронавируса хорошо скажется на развитии технологий. Если раньше экономика развивалась благодаря автоматизации, IT-технологиям, то теперь в ход пошли медико-биологические исследования, биохакинг. «Это то, что будет вытаскивать мировую экономику ближайшие 20 лет», — отметил политолог.

Превратятся ли маски и перчатки в привычные аксессуары, пока сложно говорить, подчеркнул Гавров. Во многом это зависит от того, начнется ли вторая волна эпидемии. Если изоляция сейчас завершится, то не приживутся. Если же ограничения продлятся на год, маски будут элементом разумной защиты.

Помимо этого пока что не известно будущее некоторых социальных привычек.

«В России люди будут играть в „русскую рулетку“ с коронавирусом, рассчитывая на иммунитет. Но социальные привычки окажутся сильнее страха заболеть», — предположил Гавров.

Поэтому «обнимашки» и рукопожатия могут сохраниться, так как они важны для ощущения безопасности мира с точки зрения психологии.