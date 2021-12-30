«Будут голодные, съедят и холодными». В Ростове чиновникам вручили антипремии за абсурдные высказывания и действия

Антипремию «Донской лещ» за самые скандальные и абсурдные высказывания вручили ростовским чиновникам. Об этом депутат регионального Заксобрания Евгений Федяев рассказал в своем аккаунте в Instagram.

Руководитель фракции ЛДПР в Заксобрании Ростовской области Евгений Федяев уже четвертый год подряд составляет список неуместных высказываний других чиновников. Антипремию вручают «за сомнительные достижения и факты, демонстрирующие абсурдность и провальность решений действующей власти».

В номинации «Зачем мне солнце Монако» отметили главу Ленинского района Ростова-на-Дону Владимира Влазнева за то, что в ноябре отправился отдыхать с семьей в Сочи, хотя во всем регионе был объявлен локдаун.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Евгений Ковалев получил грамоту за «победу» в номинации «Выпускник Хогвартса».

«За то, что „магическим“ образом убедил коронавирус посещать только музеи, рестораны и театры в установленное для него время, при этом избегать общественный транспорт и очереди в поликлиниках», — написал Федяев.

За «особый» вклад в строительство жилья для детей сирот антипремии получили экс-главы Целинского и Кагальницкого районов Борис Сорокин и Игорь Грибов. И номинация звучит как «Ниф-Ниф и Нуф-Нуф».

Сотрудница Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Светлана Чернявская стала антилидером в номинации «Будут голодные, съедят и холодными». Ей в «заслугу» поставили разработку «антикризисного меню: когда ростовчане пожаловались на рост цен на мясо и птицу, она предложила людям есть медуз.

Досталось и пресс-службе администрации Ростова-на-Дону. Им вручили грамоту в номинации «Фотошоп на удаленке» «за „защиту“ психики дончан от созерцания дорогих часов главы администрации Алексея Логвиненко».

Бюджетников отметили в номинации «Круглое несем, а квадратное катим» за уборку листьев в Левобережной роще. Как написал Федяев, после субботника и фотоотчета "представители бюджетных организаций разорвали пакеты и вывали листву обратно".

«А если серьезно, то донской лещ является символом региона, своего рода, местной достопримечательностью. Но это уже совсем другая история», — заключил Федяев.