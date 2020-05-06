Будущую дознавательницу отчислили за «воровской» клип

По данным сайта Ura.ru, в пресс-службе вуза рассказали, что у 19-летней студентки было много долгов, а творчество «не соответствует ценностям и традициям, которые лежат в основе принципов обучения» в этом заведении.

Свой клип Миронова выложила «ВКонтакте» под псевдонимом Раскольникова. Он набрал более 250 тысяч просмотров.