Будущим водителям рассказали, как сдать на права с первого раза

Автоэксперт Петр Баканов рассказал, какие моменты могут помочь при сдаче на права с первого раза. По его словам, дополнительные уроки вождения и наличие стрессоустойчивости являются главными факторами для успешного прохождения экзаменов, передала «Вечерняя Москва».

Пр этом эксперт отметил, что учебные программы, которые предлагают автошколы, далеки от совершенных. Водитель не получает необходимых навыков после прохождения курса, поэтому выезжает на дорогу неподготовленным.

Баканов подчеркнул, что брать дополнительные занятия по вождению может любой ученик. Это не запрещено законом. Главное, по словам специалиста, быть внимательным и стрессоустойчивым за рулем.