Будущим владельцам кошек посоветовали заранее рассчитывать средства

Прежде чем завести кошку, нужно оценить свой бюджет и понять, сможете ли вы регулярно покупать хороший корм, а также тратиться на плановые и внеплановые ветеринарные осмотры. Об этом для сайта РИАМО рассказала руководитель отдела пристройства центра для кошек «Муркоша» Ольга Васина.

Она отметила, что сейчас в магазинах можно найти почти все марки кормов, которые были до кризиса, однако они стали стоить дороже.

«Единственное, что изменилось, это цена. И да, к сожалению, те, кто раньше мог себе позволить супер-премиум-корма, ощущают очень сильный удар по кошельку. Но, тем не менее, мало, кто перешел на другие марки», — рассказала Васина.

Цена на корма выросла в среднем на 20-50%. Кроме того, прежде чем завести кошку, нужно проявить ответственность и подумать, готовы ли вы тратиться на ветеринарию, если кошке понадобится медицинская помощь, а также на плановые посещения врача.

«Нужно рассчитать свои силы, так как ветеринария сейчас развита и стоимость кошачьей или собачьей стоматологии по цене ничем не отличается от человеческой. Финансовую сторону вопроса тоже стоит взвесить. Смогу ли я в экстренном случае, если моему котику понадобится экстренное стационарное лечение, ему это обеспечить», — объяснила Ольга Васина.