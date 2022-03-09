Будущих волонтеров Арктики обучат на Ямале

Представители компаниии МОЭО «Зеленая Арктика» организовали онлайн-курс по подготовке будущих эковолонтеров Арктики. Доступная для всех желающих лекция продлится до середины апреля, добровольцы смогут отправиться в экспедицию уже этим летом, написало ИА «Север-Пресс».

По словам руководителя проектного направления МОЭО «Зеленая Арктика», научного сотрудника Научного центра изучения Арктики Георгия Андреева, организаторы решили поменять условия и предоставили возможность пройти обучение всем желающим до начала отбора.

Программа включает в себя лекции по экологии, криологии, антропологии, социологии, истории Арктики и ЯНАО, психологии командной работы и сохранению здоровья в условиях экспедиций.

Вводный семинар начнется 9 марта в 19.00 по московскому времени. Всю необходимую информацию можно найти в аккаунтах «Зеленой Арктики» в социальных сетях.