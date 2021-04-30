Будущих водителей в России захотели проверять на хронический алкоголизм и наркоманию

Минздрав разработал новый приказ, ужесточающий медицинский осмотр кандидатов в водители. Их будут тестировать на хронический алкоголизм и наличие запрещенных веществ — кокаина, метадона, опиатов и каннабиноидов. Об этом сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на проект министерства.

Новое исследование предстоит тем, у кого при прохождении комиссии врач заметил признаки хронического алкоголизма. В обязательном порядке сдавать анализы крови и мочи будут водители после лишения прав за пьяную езду.

Если результаты будут положительными, то будущему водителю придется пройти уже полноценное обследование в специализированной клинике. Там ему уже должны поставить заключительный диагноз.

Аналогичным образом будет построена и процедура проверки будущих водителей на наличие в организме следов психоактивных веществ. Проблемы могут возникнуть у людей, у которых при осмотре были выявлены признаки наркозависимости. Также под пристальным вниманием окажутся те, кто ранее был лишен прав.

В настоящее время документ проходит проверку в аналитическом центре при правительстве. Планируется, что он вступит в силу с 1 января 2022 года.