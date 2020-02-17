По словам историка, произойти это может из-за «широкомасштабной кампании по фальсификации истории».

Шаповалов рассказал о проекте #ПочтаПобеды. Он считает, что ценность проекта в том, что это и связь поколений и перевод тематики памяти о великой войне в формат личного общения, диалога с участниками событий.

Эксперт заявил, что диалог поколений крайне важен. Поэтому не стоит верить фальсификации фактов о Великой Отечественной войне.