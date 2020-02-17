Будущие поколения могут не знать правды о ВОВ — эксперт
Владимир Шаповалов, заместитель директора института истории и политики МПГУ, в беседе с RT заявил, что существует угроза, что будущее поколение не будет знать правду о войне.
По словам историка, произойти это может из-за «широкомасштабной кампании по фальсификации истории».
Шаповалов рассказал о проекте #ПочтаПобеды. Он считает, что ценность проекта в том, что это и связь поколений и перевод тематики памяти о великой войне в формат личного общения, диалога с участниками событий.
Эксперт заявил, что диалог поколений крайне важен. Поэтому не стоит верить фальсификации фактов о Великой Отечественной войне.