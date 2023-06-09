Общество 09 июня 2023, 18:42 Будущие контрактники рассказали о готовности защищать Россию с оружием в руках Будущие контрактники рассказали о готовности защищать Россию и чувстве долга перед Родиной РИА «Новости»

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Будущие контрактники, которые приехали в единый столичный пункт отбора на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1, сообщили журналистам о том, почему захотели поехать защищать страну.

Собеседники отметили, что они выбрали военную службу из-за чувства долга перед Родиной.

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«Пришел я сюда добровольно, сам. <…> Я считаю, что пора, время пришло», — рассказал один из будущих военных.

Другой доброволец уверенно заявил, что его боевой опыт пригодится в зоне спецоперации.

«За плечами три контракта. Ветеран боевых действий. Поэтому уже принял решение, что не стоит дома отсиживаться», — сказал он.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора можно получить по телефону 117, на портале mos.ru и в чат-боте @MskContract_bot в Telegram.

Ранее Минобороны показало кадры боевой подготовки контрактников.