Общество 21 июня 2023, 19:25 Будущие контрактники рассказали о готовности помочь находящимся в зоне СВО Будущие контрактники из Москвы рассказали о готовности помочь находящимся в зоне СВО РИА «Новости»

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Будущие контрактники рассказали, что стало для них мотивацией отправиться в зону российской специальной военной операции. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Мужчины, прибывшие в пункт отбора на службу по контракту на улице Яблочкова в Москве, отметили, что для них вообще не существовало вопроса, ехать ли в зону СВО.

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«Я из семьи, скажем так, офицеров, поэтому это не обсуждается. Единственное, я ждал, долго не ехал туда. Матушка была больна, нужно было быть с ней. Теперь мамы нет. Все, туда, где я должен быть», — сообщил журналистам один из них.

Другие подчеркнули, что будут полезны тем, кто уже находился в зоне боевых действий.

«Моя помощь, я считаю, будет там полезна. И мало ли, вдруг кому-то жизнь спасет мое присутствие там», — объяснил один из будущих контрактников.

Подробную информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117, на портале mos.ru или в чат-боте в Telegram @MskContract_bot.