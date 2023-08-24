Общество 24 августа 2023, 09:24 Будущему технопарку «Рябиновая 44» в Москве присвоили статус приоритетного проекта Собянин: будущий технопарк «Рябиновая 44» в Москве стал приоритетным проектом Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве появится первый технопарк в сфере пищевой промышленности «Рябиновая 44». Ему присвоили статус приоритетного проекта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Этот инвестиционный проект — логичное продолжение развития территории около Московского комбината шампанских вин. Здесь уже работают производители напитков, полуфабрикатов и готовой пищевой продукции», — отметил он.

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Глава города добавил, что благодаря новому статусу инвесторы смогут получить льготы по налогам на прибыль и имущество, земельному налогу и аренде участка.

Технопарк возведут на участке площадью 0,89 гектара в районе Очаково-Матвеевское. В нем создадут специальную инфраструктуру для малого и среднего бизнеса, специализирующегося на пищевой промышленности. Кроме того, там обустроят лаборатории пищевых исследований. Потенциальными резидентами технопарка станут производители и организации инфраструктуры поддержки пищевой отрасли, в том числе ООО «Ар-Би-Эн-Эй» и ООО «Напитки Очаково».

В новом технопарке, площадь которого превысит 10 тысяч квадратных метров, создадут свыше 220 рабочих мест. До конца следующего года инвесторы вложат в проект 617,7 миллиона рублей.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что технопарк построят на шоссе Энтузиастов в районе Перово. Он предоставит возможности для научных испытаний и научно-производственной деятельности.