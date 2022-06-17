Исключать фактор женского влияния и необходимость включения в повестку обсуждение женской проблематики в современно мире просто невозможно. Стереотипы уходят, у многих профессий уже давно стало женское лицо, заявила в эфире «360» председатель российской части Женского делового альянса БРИКС Анна Нестерова.

«Для нас огромная честь и это прецедент, что в рамках ПМЭФ отдельная сессия посвящена не просто женщинам и женскому бизнесу, а международной кооперации в рамках партнерства пяти стран БРИКС. Готовность женщин-предпринимателей из стран БРИКС обсуждать пути взаимодействия сейчас особенно актуальна», — сказала она.

Нестерова обратила внимание, что женщины готовы поднимать самые разные вопросы в силу своей погруженности во многие сферы. Это и область здравоохранения, тема гармоничного развития, экологии, детского питания, международная кооперация в рамках электронной торговли, туризм, креативная индустрия, мода и дизайн.

«Все эти сферы имеют женское лицо. Многие профессии которые раньше казались мужскими сейчас уже имеют женский облик. Стереотипы уходят. Будущее за мягкой силой», — подчеркнула собеседница «360».

Нестерова добавила, что когда Женский деловой альянс БРИКС создавался, ее задача была в создании многосторонних проектов. В этом направлении идет плодотворная работа. В заключительный день ПМЭФ состоится подписание одного из таких проектов с коллегами из Индии.