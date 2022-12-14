Эксклюзив 14 декабря 2022, 01:10 «Будущее страны». Политолог Минченко объяснил, почему россиянам нужны выборы Политолог Минченко: выборы президента нужны и россиянам, и Владимиру Путину РИА «Новости»

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России и ее гражданам нужны президентские выборы, заявил в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг», политолог Евгений Минченко. К этому мнению он склоняется и как политтехнолог, и как аналитик, и как гражданин России, поскольку от избирательного процесса зависит будущее всей страны.

Выборы играют большую роль для россиян, и для Владимира Путина, отметил эксперт.

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«Выборы нужны, в том числе самому Путину, потому что пока мы исходим из того, что в 2024 году на плановые выборы президента пойдет Владимир Путин. Думаю, это базовый сценарий сегодня. И ему, особенно в этой сложной ситуации, в том числе для общения с внешними игроками, конечно, необходима демонстрация высокого уровня поддержки населения», — объяснил Минченко.

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Он добавил, что как простой россиянин тоже выступает за проведение выборов. Жителей страны не должны лишать возможности принимать такие важные решения, резюмировал Минченко.

В соответствии с избирательным законодательством РФ, следующие президентские выборы ожидаются в воскресенье 17 марта 2024 года. Совфед назначает проведение выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до официального дня голосования.