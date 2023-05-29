Общество 29 мая 2023, 13:55 Budu и hh.ru: 37% москвичей во время удаленки занимаются личными делами

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Аналитики сервисов Budu и hh.ru во время опроса выяснили, что около 52% жителей Москвы, работающих на удаленке, в течение рабочего дня выходят в магазин, а 37% занимаются личными делами, например, могут съездить к врачу. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Около трети опрошенных рассказали, что могут отвлечься на просмотр фильмов или сериалов, а 6% выходят погулять с домашними животными. Еще 9% респондентов отвлекаются на видеоигры.

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В исследовании говорится, что чаще всего на посторонние дела отвлекаются работники в сфере маркетинга, PR и IT.