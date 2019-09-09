«Буду бить за все, убивать». СМИ опубликовали переписку Михаила Хачатуряна с дочерьми

«Давайте по-хорошему, я вашу маму <…>, я вашего барыгу-брата <…>, я вас, проституток <…>. До моего приезда, чтобы вас не было, я вашу маму <…>, я вас публично <…>», — сказано в одном из голосовых сообщений, которое Хачатурян-старший отправил дочерям.

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«Ангелина, сосать будешь беспрерывно… Буду бить за все, убивать буду…» — сказано в другом сообщении, датированном апрелем 2018 года.

Текстовые и голосовые сообщения, обнаруженные в телефоне убитого Хачатуряна, оказались в распоряжении журналистов. Телефон нашли на месте убийства 27 июля 2018 года. Полная расшифровка, по утверждению опубликовавшего разговоры Хачатуряна с дочками сайта, есть у следствия. Журналисты подчеркнули, что полностью и без купюр опубликовать материалы не представляется возможным из-за нецензурщины и угроз.

Владельца квартиры в московском районе Алтуфьево Михаила Хачатуряна нашли мертвым на лестничной площадке. Следствие считает, что его убили три родные дочери. По мнению защиты сестер, Ангелина, Крестина и Мария не выдержали постоянных издевательств и насилия со стороны отца. Представители другой стороны утверждают, что Хачатурян был очень религиозен и постоянно баловал дочерей.