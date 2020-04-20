В Екатеринбурге закатили тайную вечеринку во время самоизоляции. На нее собрались несколько десятков человек. В двухкомнатной квартире они выпивали, танцевали и общались друг с другом без масок. Соседка организатора праздника рассказала «360» подробности о гулянке.

Местная жительница Дарья Уткина уверена: ночью в доме играла профессиональная аудиосистема. Причем слышно музыку было через две квартиры.

«Такое ощущение, что у меня в доме открыли клуб. С часу ночи началась музыка, [раздавались] крики с балкона „У нас тут вечеринка!“. Орали невозможно», — поделилась девушка.

Она пожаловалась, что всю ночь не могла нормально заснуть — так гремели басы. Даже если музыку делали потише, она все равно мешала. Так продолжалось примерно до 08:00.

«Тонкие биты чувствовались как вибрация по дому. Людей слышно не было, только если они выходили на балкон или курили в окно», — рассказала Дарья.

В доме на Московской улице подобное, по словам других соседей, происходит не впервые. Но настолько громко раньше не было. На следующий день девушка обратилась по поводу случившегося в полицию. Ее обращение зафиксировали и попросили впредь вызывать правоохранителей именно во время нарушения.

В квартире, где, предположительно, и гуляли любители клубов, дверь никто не открыл. По данным местных СМИ, на вечернику пришли десятки людей. Их созвал через соцсети некий Стас Словиковский. Позже он удалил свой пост-приглашение.

Расположился импровизированный танцпол над кабинетами филиалов Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области и Роспотребнадзора, которые находятся на первом этаже здания.

На квартирной кухне устроили курилку и бар. Алкоголь и стаканы каждый участник вечеринки принес с собой. Все люди были без защитных масок. Полиция уже начала проверку.

В Свердловской области, как и во многих других регионах страны, действует режим самоизоляции для граждан. COVID-19 болеют 149 человек, 52 уже вылечились, один скончался.