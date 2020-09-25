«Будто ожидали смерти». Пашаев назвал семью курьера Захарова неполноценной
Юрист рассказал о поведении родных Захарова на пресс-конференции, трансляцию которой вел «360».
«Им пробы ставить некуда. <…> Они <…> как будто ожидали смерти Захарова», — заявил адвокат, окрестив семью погибшего «неполноценной».
Пашаев подчеркнул, что адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский пообещал ей заработок на участии в шоу об аварии с Ефремовым на телевидении. Якобы поэтому коллега потребовал родных Захарова в процесс не вмешиваться и не соглашаться принимать деньги от актера.
Гражданская супруга курьера Ирина Стерхова, сказал Пашаев, в суде обругала представлявшего интересы Ефремова юриста «пятиэтажным матом». Артист предлагал ей заплатить, но Пашаев назвал и женщину, и других близких погибшего аферистами.
Стерхова, по словам адвоката, требовала пять миллионов рублей. Еще 20 тысяч она хотела получать каждый месяц, если откажется от судебных притязаний.
С семьей Михаила Ефремова у юриста, наоборот, сложились хорошие отношения. Слухи о давлении со стороны актера он опроверг.
Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня. Его интересы в суде представлял Эльман Пашаев. Актера приговорили к восьми годам колонии и на три года лишили водительских прав.