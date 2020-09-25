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    25 сентября 2020, 13:56

    «Будто ожидали смерти». Пашаев назвал семью курьера Захарова неполноценной

    Александра Ломейко, Иван Степанов, Наза Салех Захи

    Семья Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, показалась адвокату артиста недобросовестной. Эльман Пашаев заявил, что близкие курьера «будто ждали» трагедии.

    Юрист рассказал о поведении родных Захарова на пресс-конференции, трансляцию которой вел «360».

    «Им пробы ставить некуда. <…> Они <…> как будто ожидали смерти Захарова», — заявил адвокат, окрестив семью погибшего «неполноценной».

    Пашаев подчеркнул, что адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский пообещал ей заработок на участии в шоу об аварии с Ефремовым на телевидении. Якобы поэтому коллега потребовал родных Захарова в процесс не вмешиваться и не соглашаться принимать деньги от актера.

    Гражданская супруга курьера Ирина Стерхова, сказал Пашаев, в суде обругала представлявшего интересы Ефремова юриста «пятиэтажным матом». Артист предлагал ей заплатить, но Пашаев назвал и женщину, и других близких погибшего аферистами.

    Стерхова, по словам адвоката, требовала пять миллионов рублей. Еще 20 тысяч она хотела получать каждый месяц, если откажется от судебных притязаний.

    С семьей Михаила Ефремова у юриста, наоборот, сложились хорошие отношения. Слухи о давлении со стороны актера он опроверг.

    Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы 8 июня. Его интересы в суде представлял Эльман Пашаев. Актера приговорили к восьми годам колонии и на три года лишили водительских прав.

    Новости SMI.FM