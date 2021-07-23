«Будто космонавты прилетели». Медики объяснили поведение прогнавших санитарный вертолет селян из Югры

Жители поселка Селиярово в ХМАО, которые мешали посадке санитарного вертолета для транспортировки ковидного больного, были удивлены медикам в экипировке. Они были не совсем проинформированы о том, в каких костюмах работают врачи. Такое мнение в разговоре с «360» высказал представитель Центра общественного здоровья и медицинской профилактики региона.

«Прилетали медики, они забирали ковидного больного. Они вынесли бокс, они экипированы были. А для местных жителей — будто космонавты прилетели. Им пришлось дислоцироваться в другом месте, чтобы его забрать, чтобы не мешали. Они мешали посадке, слишком любопытные были», — заявил представитель центра.

По его словам, врачи отработали этот случай в штатном режиме. Объяснять никому ничего не стали. Он добавил, что люди удивились необычному виду медиков, хотя даже бригада скорой для больных COVID-19 сейчас приезжает в экипировке.

«А люди же у нас очень „просвещенные“, „культурные“ и „воспитанные“, сами понимаете, что это в кавычках», — заключил собеседник «360».

Ранее жители села Селиярово в Ханты-Мансийском автономном округе мешали госпитализации больного ковидом на вертолете. Людей смутило то, что бригада была одета в специализированные комбинезоны.

Когда вертолет приземлился, местные жители подошли к нему и стали говорить, что к ним пытаются завезти коронавирус. После этого они решили прогнать экипаж с территории. В итоге вертолет успешно приземлился в другом месте и забрал больного.