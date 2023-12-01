Общество 01 декабря 2023, 09:55 «Будьте осторожны». Синоптик Тишковец — о длительности магнитной бури в Москве Синоптик Тишковец: магнитная буря в Москве продлится до 15:00 Unsplash

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Сегодня Москву настигнет магнитная буря, которая продлится до 15:00. Метеочувствительным людям необходимо быть более осторожными, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Экстремально сильная магнитная буря продлится в Москве до 15:00. Будьте осторожны», — предупредил он.

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В свою очередь, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ Юрий Конев рассказал, насколько опасно это явление в реальности. По его словам, влияние магнитных бурь на людей сильно преувеличено, однако те, кто действительно являются метеозависимыми, переживают их трудно. Они не в силах повлиять на свое самочувствие. В большой группе риска — пожилые люди.