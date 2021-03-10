Пермячка соорудила на горе телефонную будку из шифера

В Пермском крае жительница одного из сел по-своему решила проблему с связью. На вершине горы она самостоятельно построила телефонную будку из шифера, чтобы звонить в безветренной обстановке.

Конструкцию из шифера на горе Майской соорудила женщина из села Алтынный, сообщил Mash. На возвышенность приходится подниматься каждый раз, когда возникает необходимость поговорить по телефону или выйти в интернет — там есть прием.

На собственных плечах Любовь Васильева перетаскала на высоту почти в 500 метров несколько сотен килограммов стройматериала. Импровизированную будку она решила сделать, чтобы защититься от ледяного ветра. Чтобы связаться с внешним миром, на гору по несколько раз в день ходят все жители Алтынного.

По данным СМИ, местные власти в курсе ситуации. Они предложили жителям скинуться на необходимое оборудование — заплатить по шесть тысяч рублей с каждого дома в селе. Еще один вариант: дождаться WiFi, который по госпрограмме должен появиться в 2026 году. Есть надежда и на операторов — вдруг они сами поставят вышку рядом с нефтяным месторождением.

В министерстве информационного развития и связи Пермского края заявили, что сотовой связью село планируют обеспечить не к 2026-му, а к 2022 году. Произойдет это в рамках региональной программы «Развитие информационного общества», уточнил сайт kp.ru.