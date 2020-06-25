«Будете звездой интернета». Курение в салоне закончилось конфликтом между водителем такси и пассажиркой в Москве

Скандалы между водителями такси и их клиентами становятся обычным делом в России. Очередной случай произошел в Москве, когда таксист запретил девушке курить в машине.

Эта история произошла с водителем Алексеем Бороботкиным. В беседе с «360» он рассказал, что утром 24 июня вез девушку по Москве. В какой-то момент она закурила, и это ему не понравилось.

Мужчина стал снимать клиентку на камеру и грозить, что отвезет в отделение полиции. Алексей сделал пассажирке замечание, но она его проигнорировала.

«Я сейчас совершила оплату по карте», — сказала пассажирка, видно на кадрах, опубликованных на YouTube.

Она уточнила, что в условиях поездки ничего не было сказано про курение в машине. По ее словам, таксист не выполнил ее просьбу и не заехал в общепит. Девушка заявила, что отвозить ее в полицию у него нет никаких оснований.

«Будете звездой интернета. Выложу сегодня прямо», — ответил ей Бороботкин.

В итоге девушка не сдержалась, вырвала у него телефон из рук, вырвала все зарядные устройства, а потом «вцепилась в руль», сказано в описании под видео. Там же сказано, что машина вылетела на газон. Тем не менее они все-таки доехали в отделение полиции. Но пассажирка, по словам водителя, пыталась убежать.

«Мною было написано заявление в полицию на данную пассажирку по данному факту, так как в данной ситуации есть явный факт угрозы жизни и здоровью не только мне, как водителю, находившемуся за рулем во время движения по проезжей части, но также и другим участникам дорожного движения в случае ДТП», — написал под видео Алексей.

«360» направил запрос в «Яндекс.Такси». На момент публикации официального ответа не последовало.