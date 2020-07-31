«Будет только лучше». Мамаев приготовился принять любое решение суда

«Какое будет, такое и примем», — сказал Мамаев. К тому же футболист показал свой позитивный настрой и на вопрос журналиста о том, будет ли ситуация для игрока хуже, ответил довольно обнадеживающе.

«Будет только лучше», — добавил футболист.

Мосгорсуд начал пересмотр наказания для футболистов в пятницу, 31 июля. По мнению защиты игроков, приговор был вынесен с «существенными нарушениями уголовного и уголовно-процессуального закона». В итоге суд принял решение перенести заседание. При этом гособвинитель в зале суда заявил, что оснований для оправдания Кокорина и Мамаева нет.

Футболистам вынесли приговор по делу о хулиганстве. В 2018 году 8 октября они устроили две драки в центре Москвы. После чего 8 мая 2019 года Кокорину и Мамаеву назначили по году и пяти месяцам колонии общего режима. В сентябре 2019 футболистов отпустили по УДО.