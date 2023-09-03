Эксклюзив 03 сентября 2023, 16:47 «Будет системная борьба». Депутат Свинцов поддержал инициативу по блокировке VPN в России Депутат Свинцов объяснил необходимость блокировки Роскомнадзором VPN в России РИА «Новости»

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Минцифры предложило наделить Роскомнадзор полномочиями по закрытию сайтов, помогающих обойти блокировку в России. Документ с постановлением правительства опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов. Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов в беседе «360» назвал инициативу важной.

Проект предлагает наделить Роскомнадзор полномочиями по включению в Единый реестр сайтов с информацией об обходе блокировки. Правительство также планирует изменить критерии по запрету источников. Инициативу рассмотрят до 15 сентября.

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Депутат Андрей Свинцов полностью поддержал законопроект, указав на необходимость его принятия.

«Инициатива Минцифры правильная. Нужно всячески ограничивать использование VPN для некоммерческих целей. Поэтому, конечно, блокировка таких сайтов с инструкциями и ссылками — правильная история», — указал парламентарий.

Он предположил, что штрафы за нарушение предписаний вводить не будут. Однако правительство займется «системной борьбой с обходом блокировок».

В конце декабря 2022 года правительство утвердило изменения правил работы Единого реестра запрещенной информации Роскомнадзора. В число оснований для внесения туда сайтов вошли ЛГБТ-пропаганда и информация, пропагандирующая педофилию или смену пола. За предыдущий год надзорное ведомство внесло в реестр более 384 тысяч ссылок.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что с 2 сентября Роскомнадзор начнет блокировать сайты, которые в течение суток после получения уведомления от ведомства не удалят ЛГБТ-контент.