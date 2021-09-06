Строительство домов в России будет проходить по новым правилам

В России сняты ограничения на применение в строительстве новых эффективных материалов и конструкций, также отменены дублирующие и избыточные нормы и ГОСТы. Об этом сообщила газета «Известия».

В аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина считают, что дерегулирование строительной отрасли положительно скажется на сокращении инвестиционно-строительного цикла не менее чем на 30%.

Отмена норм, по мнению экспертов, ускорит сдачу жилья, а также даст возможность для значительной экономии ресурсов и средств.

Изменения законодательства затрагивают в большей степени сферу жилищного строительства, считает региональный директор департамента управления строительными проектами Colliers Игорь Темнышев. По его мнению, стимулирование этой сферы и является целью реформы.

Девелоперы будут стремиться избежать снижения качества в жилищном строительстве в результате упрощения ряда строительных норм, считает Темнышев. Поэтому, как он полагает, в среднесрочной перспективе ожидается поиск новых решений в части технологий и строительных материалов, которые позволят исполнять необходимые требования, а также будут долговечными, эффективными и адекватными по стоимости.

Теперь жилье в Московской области будут строить по современным технологиям из новых материалов. В подъезде не будет лишних ступеней, в домах появятся места для детских колясок и велосипедов и помещения для раздельного сбора мусора, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.