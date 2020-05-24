«Будет на карантине»: косолапого усыпили под Псковом и привезли в Центр спасения медвежат-сирот

Медвежонка-сироту выловили в Дновском районе Псковской области, где он блуждал около деревень Филиппково и Дачное. Косолапого усыпили и передали специалистам, которые решат его дальнейшую судьбу. Об этом «360» рассказал охотовед Николай Волков.

Медвежонка усыпили и поместили в специальный ящик для транспортировки. Хищника отвезли в деревню Бубоницы Тверской области, в которой работает Центр спасения медвежат-сирот.

«Он доехал, у него все хорошо. Сейчас он будет на карантине, потом специалисты будут уже принимать решение — способен он жить в дикой природе или нет. Вроде как пока сказали, что реакция положительная. Так что, скорее всего, его выпустят», — сказал Волков.

Косолапого отвезли в Центр спасения медвежат-сирот

В соцсетях ранее писали, что у деревни гуляли два медвежонка. Однако одного из них пока не поймали.

В Центре спасения медвежат-сирот уже живут 11 хищников.