Общество 19 января 2024, 18:44 «Будет много солнца». Москвичам рассказали о погоде на выходных Синоптик Вильфанд: в выходные в Москве будет хорошая погода для катания на лыжах Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Комфортная морозная погода придет в Москву на выходные. Она отлично подойдет для любителей кататься на лыжах и санках. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Наступает период комфортной погоды. И в субботу, и в воскресенье будет много солнца, звездное небо», — рассказал синоптик.

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По его словам, в субботу ночью температура воздуха будет варьироваться между значениями от -12 до -10 градусов, а днем столбики термометров немного поднимутся — до -7…-4 градусов.

Кроме того, Вильфанд отметил, что пройдет небольшой снег, а ветра практически не будет дуть, поэтому ощущения холода не будет.

«Особенно солнечная погода будет в воскресенье. Ночью — -17…-15 градусов, днем — -12…-10 градусов. Морозно, но погода штилевая, воздух сухой, поэтому будет очень комфортно», — уточнил он.

Синоптик подчеркнул, что высота снежного покрова в мегаполисе достигла отметки на разных метеостанциях от 40 до 48 сантиметров, а в Московской области — до полуметра. Такие показатели превышают норму для 19 января в 1,5 раза.

Метеоролог также добавил, что морозная погода сохранится в столице и в начале следующей недели. В понедельник, 22 января, будет достаточно облачно, но солнце будет выходить часто. Осадки не выпадут. Ночью воздух охладится до -18 градусов, а в Подмосковье — до -25 градусов.

Ранее из-за усилившегося в Москве снегопада к уборке улиц привлекли более 150 тысяч человек.