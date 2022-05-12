«Будет лить как из ведра». Москвичей предупредили о ливнях и грозе 12 мая

В четверг на Москву обрушатся гроза, ливень и порывистый ветер. Почти 40% месячной нормы осадков выпадет за 12 часов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам специалиста, погоду будет определять теплый сектор североатлантического циклона и связанный с ним атмосферный фронт. Будет облачно, днем дожди будут небольшими, а вечером пойдут ливни, сообщило РИА «Новости».

Вероятность грозы, по оценке Тишковца, составляет 80%. Скорость порывистого юго-западного ветра составит от четырех до девяти метров в секунду.

«Сегодня тепло по-майски, +18…+20 градусов — Москва и +15…+20 — в Подмосковье», — добавил синоптик.

В вечерние часы, по его словам, будет лить как из ведра. С 15:00 до трех часов ночи выпадет до 20-22 миллиметров осадков, что составляет порядка 40% месячной нормы. Атмосферное давление упадет до 734 миллиметров ртутного столба.