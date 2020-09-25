Будет ли карантин в российских школах? Мнение эксперта

По его словам, эпидемическая ситуация в стране не так критична, чтобы закрывать образовательные учреждения. Но окончательное решение будут принимать в администрации школ.

«Если бы я был директором школы, то при двукратном суточном росте подумал бы о карантине», — рассказал Аграновский.

Он напомнил, что дети обычно легко переносят коронавирус. Но они могут прийти домой и заразить своих пожилых родственников. Ученый считает, что учеников надо, как минимум, проверять на наличие вируса.

Также Аграновский выразил мнение, что осенью вряд ли введут строгую самоизоляцию, как весной.

«Это стесняющие меры, вызывают недовольство в обществе. Есть много людей, которые не соблюдают ограничения. Такие меры работают только при жестком карантине», — заключил ученый.

Скачок числа новых случаев заражения коронавирусом произошел в Москве 25 сентября. Сергей Собянин рекомендовал пожилым горожанам оставаться дома, а столичным компаниям — вернуть работников на удаленку.