Будет как на Украине. Союз коммунистической молодежи назвал салют в честь смерти Сталина глумлением над историей

В Екатеринбурге решили устроить салют в день смерти Сталина. Секретарь Союза коммунистической молодежи Денис Зоммер заявил в беседе с «360», что такой поступок должен остаться на совести активистов.

Инициатива, по словам Зоммера, не несет ничего хорошего. Она только усилит напряженность в обществе.

«В день траура одного из величайших вдохновителей и полководцев Победы давать салют иначе как глумлением над отечественной историей назвать нельзя», — подчеркнул секретарь СКМ.

Зоммер напомнил, что «великая и грандиозная Победа была бы невозможна без грандиозной индустриализации 30-х годов». При Сталине заложили очень многое, считает собеседник «360».

«История у нас ровно такая, какая есть. Другой у нас не будет. <…> Пусть то, что собираются делать региональные общественники, остается на их совести», — сказал Денис Зоммер.

Намерение екатеринбургских активистов он сравнил с глумлением над могилами собственных предков.

«Подобные инициативы могут привести к тому, что мы сейчас наблюдаем на Украине. Массовая дерусификация истории. Пытаются сделать так, что часть истории оказывается вне самого исторического процесса. Если сейчас спокойно смотреть и радоваться, то мы придем именно к этому», — заключил секретарь СКМ.

В Екатеринбурге считают, что при Сталине был «самый страшный период кровавых репрессий». Именно поэтому смерть советского лидера в городе предложили отпраздновать и запустить в небо фейерверк.