«Будет яркий звоночек». Инициатор дела против Моргенштерна понадеялся на уголовное наказание для рэпера

Рэперу Моргенштерну грозит наказание за пропаганду наркотиков и порнографии в творчестве, сообщили СМИ. Инициатор дела, бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов, в разговоре с «360» отметил, что жесткое наказание для рэпера может стать ярким звоночком другим исполнителям.

В марте Носов записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил обратить внимание на Моргенштерна, который, по мнению экс-парламентария, перешел грань.

«Естественно, будет суд. И суд уже будет принимать решение. Я думаю, что решение будет принято в пользу наказания, потому что просто ни у кого нет сомнений, что это пропаганда [наркотиков]. Опираясь на наш огромный опыт в этой сфере, мы просто уверены, что будет принудительное возмещение. И было бы по-хорошему <…> уголовное наказание», — объяснил свою позицию Носов.

Собеседник обратил внимание, что это будет сигнал другим исполнителям, что границы переходить нельзя, когда тебя слушают дети. По словам Носова, если раньше такое слушали 14-летние подростки, то песни Моргенштерна впитывают в себя семилетние дети, как только учатся как следует разговаривать.

«Это сюрреализм какой-то. Поэтому это будет яркий такой звоночек. Надеюсь, что государственная машина сомнет этого ублюдка, переломает ему хребет и [это] послужит примером для всех остальных творителей, что так делать нельзя», — добавил Носов.

Ранее стало известно, что против Алишера Моргенштерна завели дело по административной статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств». Рэперу грозит миллионный штраф. Адвокат музыканта Сергей Жорин пока от комментариев отказался.