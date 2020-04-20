«Будет извержение вулкана». Депутат призвал отправить мигрантов домой из-за коронавируса

Правительству нужно обратить внимание на мигрантов, которые сейчас в России тоже остаются без доходов и не могут лечиться. Об этом заявил депутат Олег Нилов, предупредивший об опасности скученного проживания мигрантов.

«10 с лишним миллионов мигрантов, которые уже остались или в ближайшее время останутся без работы и без денег. По ним вопрос откладывается в долгий ящик. Страшно за него браться, а за него надо браться, потому что если их не обеспечить едой, элементарным набором продуктов, лекарств, то и борьба с пандемией может быть напрасной, потому что 10 миллионов скученно живущих мигрантов так могут взорвать всю эту статистику, там будет извержение вулкана», — сказал Нилов «360».

Депутат предупредил, что, если не лечить мигрантов, они будут распространять коронавирус дальше. Если их не кормить, то они начнут грабить и убивать за еду.

Нилов напомнил, что в Агентстве стратегических инициатив предложили приравнять мигрантов к гражданам России с точки зрения социальных выплат. Но депутат уверен, что это только вызовет социальный взрыв.

Их надо срочно вывозить. Тех, кто потерял работу. Нечего ждать, потому что следом идет кризис и массовая безработица. Я понимаю их правительства, они не хотят два миллиона мигрантов из Москвы с подозрением на заразу. А что делать, это ваши граждане. Мы их тут должны кормить и лечить? Олег Нилов.

В России, по информации на 20 апреля, более 47 тысяч случаев заражения коронавирусом. Самый высокий показатель в Москве — 26,3 тысячи больных.