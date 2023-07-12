12 июля 2023, 15:43
«Будет дана принципиальная оценка». МВД проведет проверку после видео певицы Анет Сай из машины ДПС
МВД Волгоградской области проверит обстоятельства использования машины ДПС Анет Сай
Волгоградские полицейские проведут проверку после того, как певица Анет Сай воспользовалась машиной ДПС, чтобы объехать пробки и попасть в аэропорт, рассказали «360» в пресс-службе МВД России по Волгоградской области. Там отметили, что действиям правоохранителей дадут принципиальную оценку.
«Начальником Главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Дмитрием Юрьевичем Вельможко назначено проведение служебной проверки в связи с публикацией в сети интернет видеозаписи, на которой гражданские лица передвигаются в качестве пассажиров на служебном автомобиле Госавтоинспекции», — отметили в пресс-службе областного главка.
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В МВД уточнили, что действиям сотрудников и их руководителей дадут принципиальную оценку.
Сама исполнительница пообещала «360» позже объяснить причины своего поступка.
«Я думаю, что я на все вопросы буду отвечать на видео, поэтому все станет ясно <…> Я запишу видео и на нем дам все ответы», — подчеркнула Анет Сай.
Ранее она опубликовала в своих социальных сетях видео. Певица рассказала, что объехала пробки на пути в аэропорт в машине ДПС. По словам исполнительницы, благодаря служебному автомобилю ей удалось успеть на рейс.
Сай станет участницей юбилейного фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму. Мероприятие пройдет с 17 по 21 августа, сообщил RT.
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