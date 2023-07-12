Эксклюзив 12 июля 2023, 15:43 «Будет дана принципиальная оценка». МВД проведет проверку после видео певицы Анет Сай из машины ДПС МВД Волгоградской области проверит обстоятельства использования машины ДПС Анет Сай

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Волгоградские полицейские проведут проверку после того, как певица Анет Сай воспользовалась машиной ДПС, чтобы объехать пробки и попасть в аэропорт, рассказали «360» в пресс-службе МВД России по Волгоградской области. Там отметили, что действиям правоохранителей дадут принципиальную оценку.

«Начальником Главного управления МВД России по Волгоградской области генерал-майором полиции Дмитрием Юрьевичем Вельможко назначено проведение служебной проверки в связи с публикацией в сети интернет видеозаписи, на которой гражданские лица передвигаются в качестве пассажиров на служебном автомобиле Госавтоинспекции», — отметили в пресс-службе областного главка.

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В МВД уточнили, что действиям сотрудников и их руководителей дадут принципиальную оценку.

Сама исполнительница пообещала «360» позже объяснить причины своего поступка.

«Я думаю, что я на все вопросы буду отвечать на видео, поэтому все станет ясно <…> Я запишу видео и на нем дам все ответы», — подчеркнула Анет Сай.

Ранее она опубликовала в своих социальных сетях видео. Певица рассказала, что объехала пробки на пути в аэропорт в машине ДПС. По словам исполнительницы, благодаря служебному автомобилю ей удалось успеть на рейс.

Сай станет участницей юбилейного фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» в Крыму. Мероприятие пройдет с 17 по 21 августа, сообщил RT.