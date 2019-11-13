«Будешь старая тетка с полупустыми яичниками». Статья журналистки о праве рожать вызвала споры в Сети

Максимальный размер «декретных» увеличат до 322 тысяч рублей Подробнее

«Здравствуйте, я корреспондент NGS24.RU Саша Симутина, и я не хочу ребенка. […] Я не хочу детей и многие мои подруги тоже. Как и их подруги, и подруги этих подруг. Поэтому я попыталась разобраться, почему женщины не хотят детей и почему это абсолютно нормально», — написала Симутина.

В статье она объясняет, из-за чего пришла к такому решению и анализирует, почему общество зачастую морально давит на женщину в этом вопросе. Как бы в подтверждении слов журналистки в комментариях к этой статье на Facebook пресс-секретарь Красноярской краевой больницы высказала свое мнение и попыталась убедить в нем других комментаторов.

Смысла-то в жизни кроме детей вообще нет. Ну будешь ты старая 40-летняя тетка с полупустыми яичниками. И что? Твое старение и уродство может оправдать только рождение детей. Более ничего. Или ты считаешь, что мы наравне с мужиками? Нет. Они в сорок — женихи. А наша молодость заканчивается в 35 Елена Семенова пресс-секретарь Красноярской краевой больницы.

Другие пользователи Сети яро оспаривали позицию женщины. Одни говорили, что знают примеры, когда рожают после 35 лет. Другие говорили, что смысл жизни существует и без детей. Третьи заявляли, что нужно уважать личный выбор каждого человека. Однако каждая сторона осталась при своем мнении.