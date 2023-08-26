Эксклюзив 26 августа 2023, 22:52 Будем вспоминать до тех пор, пока сами будем жить. Варшавер — о смерти режиссера Панфилова Директор «Ленкома» Варшавер: Глеб Панфилов был чудом природы РИА «Новости»

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Великий режиссер и чудесный человек — так директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер описал «360» народного артиста Глеба Панфилова. Сценарист ушел из жизни в 89 лет.

На картинах Панфилова воспитывалось несколько поколений замечательных людей. Это человек, который создал множество спектаклей в «Ленкоме», отметил директор театра. По его словам, Панфилов был не только хорошим режиссером и артистом, но и замечательным мужем.

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«Ушел из жизни великий режиссер, чудный человек, супруг великой Чуриковой — народной артистки СССР. Глеб Анатольевич — это чудо природы, потому что это человек, на картинах которого воспитывалось несколько поколений наших людей замечательных. И это человек, который создал несколько замечательных спектаклей в „Ленкоме Марка Захарова“. Светлая память этому человеку замечательному. Будем его вспоминать до тех пор, пока сами будем жить», — подчеркнул Варшавер.

Он поделился, что дружил с Панфиловым многие годы и с невероятно большим авторитетом относился к режиссеру.

«Светлая память Глебу Анатольевичу, светлая память, и пусть земля ему будет пухом», — сказал директор «Ленкома».

Он напомнил, что в последнее время режиссер боролся за жизнь. Медики делали все возможное, чтобы поддержать здоровье артиста, но болезнь победила.

О смерти сценариста стало известно вечером 26 августа. Ему было 89 лет. Режиссер известен своими работами над такими картинами как «Иван Денисович», «Мать», «Прошу слова», «Начало», «В огне брода нет» и другими.