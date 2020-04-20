«Я думаю, что мы будем обсуждать осенью и позже. Основная дискуссия начнется, когда выберемся из этой эпидемической ситуации. Надо смотреть, как коллеги реагируют», — обратил внимание парламентарий.

Он напомнил, что соседские споры обычно трудноразрешимы, а в тех случаях, когда затрагиваются права людей, арбитром должен выступать закон.

По данным издания, в основу действия соседских прав лег «принцип разумного терпения». Другими словами, собственникам земельных участков придется претерпевать некоторые ограничения в интересах своих соседей.