Общество 18 июня 2023, 17:42 «Будем наказывать». Песков прокомментировал слова Подоляка об убийстве русских Представитель Кремля Песков: РФ будет наказывать тех, кто угрожает убивать ее граждан Telegram

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал мировое сообщество отреагировать на слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка про убийства русских. Об этом он заявил в интервью Павлу Зарубину, фрагмент журналист опубликовал в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента России отметил, что западные партнеры Украины, по сути, отправляют помощь убийцам. Он призвал европарламентариев задуматься над этим. Также Песков рассказал, что Россия будет наказывать за призывы к убийству своих граждан.

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«Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать!» — сказал Песков.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что план Украины включает убийство как можно большего числа россиян. Похожие слова произносил и глава военной разведки страны Кирилл Буданов.

Политолог Геннадий Подлесный рассказал «360», что такие заявления украинское руководство делает прежде всего для внутреннего употребления, поскольку украинцам все время нужно давать положительные примеры, которые бы подчеркивали успехи в зоне боевых действий.