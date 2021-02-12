Буддисты предсказали спокойный и мягкий год Металлического Быка

Год Быка, который наступает в ночь на 12 февраля по китайскому календарю, должен быть спокойнее своего предшественника. Об этом рассказал священнослужитель буддийского Центрального храма в Элисте, его слова привело РИА «Новости».

«Год Мышки попал на високосный год, он был сложный. А сейчас год Быка, сам по себе, думаю, будет уже гораздо мягче, поспокойнее», — заявил он.

В 2021 году катаклизмов будет меньше, чем в 2020-м. Двенадцатилетний цикл годов начинается с года Мыши. После нее идут Бык, Тигр, Заяц, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Начало цикла всегда дается сложно, а к середине становится легче.

Тем не менее все зависит от настроя, уверен священнослужитель. В тяжелый год при позитивном отношении человек преодолеет трудности, написало «ФедералПресс». Каждый год нужно настраиваться на хорошие эмоции, личностное развитие, прогресс.

В ночь на 12 февраля российские буддисты встретили «Белый месяц» и Новый год по лунному календарю — год Металлического Быка.