Буддисты не поверили обещаниям «Талибана»* сохранить святыни Афганистана

Калмыкские буддисты высказали обеспокоенность ситуацией в Афганистане. Они усомнились в том, что талибы* не будут уничтожать буддистские памятники. Об этом заявил старший администратор Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни», член Общественной палаты РФ Йонтен-гелонг (Сергей Киришов).

Он в комментарии РИА «Новости» сказал, что буддисты Калмыкии обеспокоены происходящим в Афганистане. В первую очередь страдают люди, дети, не говоря уже о памятниках истории.

«Хочется верить в лучшее, но одновременно с этим нельзя доверять террористам. Пока в стране существуют радикальные движения, всегда будет угроза, не только для буддистских памятников — угроза всему миру, угроза спокойной жизни для всех людей», — добавил Киришов.

Представитель движения «Талибан»* Сухейль Шахин в интервью ланкийской газете Daily Mirror завил, что буддистские храмы в Афганистане не подвергнуты риску.

Талибы* в 2001 году взорвали две высеченные в скале статуи Будды в провинции Бамиан в центральной части Афганистана. Эти постройки были самыми высокими в мире скульптурными изображениями Будды. Кроме того, являлись наиболее известными памятниками доисламской культуры Афганистана.

Тогда действия боевиков вызвали мировое возмущение. В Афганистане до сих пор остаются памятники буддистской эпохи. Например, ступы находятся к востоку от Кабула.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.