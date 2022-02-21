Буддийский монах дал совет россиянам на 2022 год
Замглавы Буддийской традиционной сангхи по СЗФО лама Буда Бадмаев традиционно дал жителям России совет на 2022 год. Об этом написало РИА «Новости».
Монах призвал быть осторожными и внимательными в этом году. Он сказал, что год приготовил нам немало испытаний, но бдительность и спокойствие помогут с ними справиться. Бадмаев указал на то, что начавшийся год — это год тигра, хищника.
«Год, как само хищное животное, будет переменчивым, неоднозначным. Этот зверь, как мы знаем, с виду спокойный, но всегда готов напасть», — сказал монах.
В прошлом году Бадмаев предсказал россиянам «жизнь в новой реальности», написало РИА ФАН. И действительно, события года, в частности, пандемия, заставили многих переосмыслить свою жизнь.