Дымовой вихрь, след от метеорита, точка преодоления сверхзвукового барьера военным самолетом, инопланетный портал. Уфолог из Академии информациологической и прикладной уфологии Юрий Сенькин обосновал «360» аномалию в небе Подмосковья.

«Скорее всего, это некий дымовой вихрь — это если по-научному. Происходит завихрение, происходит выстраивание частиц. Но твердого убеждения с научной точки зрения этому явлению нет. Может, произошел выброс каких-то веществ, которые попали в верхние слои атмосферы. Но эти предположения рассыпаются сами по себе, потому что такие аномалии возникают внезапно и так же внезапно исчезают», — прокомментировал подмосковный объект уфолог.

По его словам, есть и другое возможное объяснение. Не исключено, что было прохождение в небе какого-то объекта и от резкой смены скорости образовалось это облако. Например, когда самолет преодолевает звуковой барьер, происходит хлопок, а топливо, которое при этом выбрасывается в атмосферу из сопел двигателя, не успевает рассеяться.

«Происходит завихрение. Оно образует вот такой „бублик“», — добавил эксперт.

Не исключено, что есть и другое объяснение подмосковной аномалии. Например, это след от метеорита, который падал и разрушился. Частицы небесного тела полетели вниз, а ядро разрушилось и тоже образовало кольцо.

«Четвертая версия связана с НЛО. Это могло быть прохождение какого-то объекта, на очень-очень большой скорости. Представьте, что объект покрыт некой плазмой, которая позволяет ему перемещаться в плотных слоях атмосферы. Нагретый этой плазмой воздух может как раз и образовать такое отверстие. То есть объекта уже давно нету, а след остался», — предположил Сенькин.

Рассмотрел эксперт и самую экзотическую версию происхождения аномалии. По его мнению, это запросто может быть инопланетный портал, переход в другое измерение или в другую Вселенную.

Неопознанный объект в виде кольца сняли на телефоны жители города Селятино в Наро-Фоминском районе Подмосковья. Научного объяснения запечатленной ними аномалии пока нет.