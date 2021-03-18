«Брызнули прямо в глаза»: В Москве напали на защитника прав охотников и представителей Центра зоозащиты

На известного защитника прав охотников Максима Парфирьева и трех представителей Центра правовой зоозащиты напали в Москве около здания Общественной палаты на Тверской-Ямской. Одна из пострадавших Светлана Ильинская рассказала «360», что сейчас они находятся в приемном отделении Боткинской больницы.

По словам Ильинской, они выходили из здания, где проходило обсуждение закона об ответственном обращении с питомцами, в частности о том, чтобы проводить эвтаназию бездомных животных. Она отметила, что Центр уже много лет борется с программой «Отлов — стерилизация — вакцинация — возврат» (ОСВВ). По ее словам, эта проблема не решаемая, а животные страдают. Общественники выступают за применение западного опыта в этом вопросе — помещение в приюты, и если животное через какое-то время не пристраивают, то эвтаназия. Как отметила Ильинская, это опыт всех западных стран.

«Против нас экстремисты, радикалы, зооэкстремисты мы их называем или зоорадикалы, у них такая религиозная доминанта, что нельзя никого убивать вообще, вплоть до насекомых <…> Они уже не первый раз нападали на наших сторонников, это даже можно сказать третье нападение», — рассказала Ильинская.

Подходя к метро, группа общественников заметила, что рядом с ними всегда шел человек в черном капюшоне, и как потом заметил один из представителей Центра, именно этот человек и брызнул что-то в общественников.

Мы стоим, и вдруг такой хлопок, пшык точнее <…> и брызнули прямо в глаза Максиму Парфирьеву <…> Я сначала подумала, что только ему и даже не поняла, что и на меня попало Светлана Ильинская Юрист, биолог, президент Центра правовой зоозащиты

Она отметила, что Парфирьев охотник и кинолог и он тоже много выступает против этой программы ОСВВ, он себя называет охотник-общественник, но в Центре правовой зоозащиты он не состоит.

Когда пострадавшие стали промывать глаза водой, то у Ильинской пошло жжение на оба глаза. Женщина боялась, что это кислота и она ослепнет. Тоже самое было с Александром Кулагиным, на которого также попало немного вещества.

Минут через 15-20 Ильинской стало лучше. Скорую вызвал другой представитель Центра Евгений, который был в группе общественников, но на него не попало вещество. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице. Парфирьев до сих пор не может открыть глаза, у него светобоязнь, он испытывает сильную боль от света.

Пока общественники намерены получить записи с камер видеонаблюдения, на которых будет видно все произошедшее.