Брынцалов поздравил жителей Подмосковья с Рождеством

Рождество — светлый праздник, время добрых поступков и благих помыслов. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» написал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, поздравив жителей региона с праздником.

«Это время заботы о близких и незнакомых людях, нуждающихся в нашей помощи. Пусть свет этого праздника всегда сопровождает вас, придает уверенность в своих силах, дарит радость и надежду», — написал Брынцалов.

Богослужения в Рождество прошло более чем в 500 храмах Московской области.

Ранее жителей Подмосковья также поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он написал, что Рождество напоминает нам, что необходимо жить в мире и любви.