Бросивший детей в Шереметьево отец явился с повинной. Видео

«Сегодня мужчина самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, в настоящее время его допрашивают, следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии», — рассказали правоохранители.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова тем временем рассказала, что ей на почту пришло электронное письмо от отца мальчиков. В своем обращении он попросил ни в коем случае не отправлять детей к их матери.

«Я Гаврилов Виктор. Который оставил своих детишек в Шереметьево. Прошу детей не отправлять к их маме…» — процитировала Кузнецова обращение мужчины. По словам детского омбудсмена, автор послания привел некоторые факты, которые объясняют его просьбу.

Служба безопасности Шереметьево обнаружила двух мальчиков шести и девяти лет, которые гуляли по территории аэропорта без взрослых. В рюкзаке одного из ребят нашлись документы, а также записка от отца. Он написал, что не может содержать сыновей из-за стесненного материального положения. Отец попросил не разлучать братьев и обещал забрать их, как только у него получится.

Сейчас детей наблюдают в одной из подмосковных больниц. С ними побеседовали врачи и психологи. По мнению специалистов, дети веселые и общительные, легко идут на контакт, хорошо воспитаны. С мальчиками уже встретился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев: он привез детям угощение, а потом ребята отправились на экскурсию в океанариум.