Бросившего детей в Шереметьево отца ограничат в родительских правах

Виктора Гаврилова, который оставил своих детей в аэропорту Шереметьево, могут ограничить в родительских правах. Мужчину арестовали по делу о краже в Хабаровске.

«Защита нам предоставила данные, что на иждивении у Гаврилова находятся двое детей. Никаких детей на иждивении у него нет, своих детей он оставил в аэропорту Шереметьево, дети сейчас воспитываются матерью. В ближайшее время решается вопрос об ограничении его в родительских правах», — сказала прокурор Александра Петрова на заседании суда, ее цитирует РИА «Новости».

Гаврилов считает, что не заслужил ограничения в родительских правах. Он еще раз сказал, что оставил детей в аэропорту ради их же блага. По словам мужчины, он не бросил их, а оставил в безопасном месте. Если бы он этого не сделал, мальчики бы голодали.

Мужчина, кроме того, обрушился с обвинениями на бывшую жену. Он заявил, что не бил ее. Зато она крала деньги, несколько раз оказывалась в розыске, а мальчиков сдала в «детский дом и сбежала».

Прилетевший из Хабаровска мужчина оставил двух мальчиков шести и девяти лет в аэропорту Шереметьево 26 января. Он вручил им рюкзак с документами и запиской с просьбой определить детей в приют из-за безденежья. В той же записке мужчина пообещал позже забрать мальчиков.

Сначала на мужчину завели дело об оставлении детей в опасности, но потом следователи узнали, что, живя в Хабаровске, тот неоднократно бил и жену и сыновей. После этого СК завел дело против мужчины об истязаниях и краже, а против органов опеки — о халатности.

Брошенных мальчиков отправили к бабушке в Комсомольске-на-Амуре под временную опеку, потом их передали матери. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова призвала органы контролировать эту семью.

Гаврилов арестован до 13 апреля.