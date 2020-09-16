«Надеюсь, удастся помочь»: бросившая ребенка в Люберцах мать захотела вернуть дочь

Новорожденного ребенка нашли одного на лавке во дворе дома в подмосковных Люберцах. Мать девочки заявила, что готова забрать и воспитывать девочку. Сейчас женщине оказывают всю необходимую помощь.

«Сейчас с мамой работают все службы, ей оказывается всесторонняя помощь. Женщина говорит, что мечтала о второй дочке и готова забрать ее и воспитывать самостоятельно», — привело РИА «Новости» слова уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

Детский омбудсмен добавила, что мать младенца объяснила свой поступок. Она рассказала, что после внезапных ночных родов испугалась, что не сможет одна потянуть пятерых детей. Сейчас она находится в декрете и живет вместе с бабушкой и отчимом в стесненных жилищных условиях. В этой ситуации ей пришло в голову только оставить ребенка и позвонить в полицию.

«Очень надеюсь, что удастся найти и другие способы помочь маме, в том числе с решением жилищного вопроса. <…> Маме нужно время, чтобы оправиться, наладить быт, оформить документы», — заключила Мишонова.

Жительница Люберец рано утром 16 сентября оставила новорожденную дочь на лавочке и позвонила в полицию. Она сообщила, что якобы нашла ребенка. Правоохранители быстро вычислили мать малышки, которой и оказалась заявительница. Девочку отправили в больницу, а полицейские начали выяснять все обстоятельства.