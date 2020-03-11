«Бросил мужик, подарил тюльпаны». Пьяная тюменка 9 раз пнула сотрудника ДПС

Тюменка преподнесла себе «подарок» на 8 марта, точнее на 9-е. После полуночи она нагрубила сотрудникам ДПС, которые остановили ее в нетрезвом состоянии. Теперь ей грозит наказание.

Ночью 9 марта женщина ехала на Toyota Vitz по одному из микрорайонов города. Ее остановили полицейские. Они заподозрили, что 31-летняя женщина пьяна. Дэпээсники попросили ее пройти освидетельствование, но она отказалась. Об этом написал Znak.com со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции.

Пока инспектор заполнял административный протокол, девушка пять раз пыталась вылезти из патрульной машины, кричала и ругалась матом. Полицейские подсчитали, что девять раз она обматерила инспектора, 14 раз — своего собеседника по телефону. Еще жительница Тюмени умудрилась девять раз пнуть ногой стажера ДПС, пять раз — двери и панели полицейского авто.

На выручку женщине приехала ее подруга. Она пыталась оправдать приятельницу. Якобу ту с утра «бросил мужик, подарив 30 тюльпанов».

В итоге суд Тюмени обязал девушку заплатить штраф в размере одной тысячи рублей за неповиновение законным требованиям полицейских. Смягчающим обстоятельством стало то, что хулиганка оказалась мамой маленького ребенка. Если бы не это, то она могла бы на 15 суток сесть в тюрьму.

Но пока история не закончена. Молодой матери грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до трех лет за то, что она отказалась проходить тест на алкоголь. Известно, что за последние два года тюменку 20 раз привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, она не всегда оплачивала свои штрафы.

Недавно жительница Омска тоже оказалась в полиции из-за алкоголя. На нее пожаловалась свекровь. Она заявила, что невестка и ее сын пьют в присутствии маленькой дочки.