Брошенный в аэропорту Екатеринбурга кот умер от чумки

Кот, которого хозяйка выбросила в екатеринбургском аэропорту Кольцово, умер от чумки. Об этом сайту E1.ru рассказала женщина по имени Наталья, которая забрала животное к себе.

«У него была кошачья чумка. Когда мы его забирали, об этом, конечно, никто не сказал. Я его лечила, отдала в ветклинику <…>, там они сделали все, что могли. Неделю за него боролась, платила», — поделилась собеседница.

Наталья рассказала, что назвала кота Персиком. Он добавила, что бросившая его бывшая хозяйка совсем не заботилась о здоровье питомца и нарушила многие рекомендации врачей. Наталья поделилась, что Персика обработали от вшей, проглистогонили и кастрировали в один день, хотя так делать категорически нельзя.

Месяц назад пассажирка бросила своего кота, которого не взяли в самолет, так как для него не купили билет. Женщина сказала, что отдаст усатого своим сопровождающим, а сама выпустила его около здания аэропорта. Сотрудники воздушной гавани поймали кота и передали его в приют.