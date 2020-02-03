Брошенных в Шереметьево мальчиков устроили в детсад и школу

Детей из аэропорта Шереметьево, где их бросил родной отец, устроили в детский садик и школу в Хабаровском крае. Они продолжили учебу после недельного перерыва.

«Мальчиков устроили в школу и детский сад, бабушка вчера смотрела садик и группу, куда пойдет младший. Также с ними общалась директор школы», — рассказали РИА «Новости» в администрации Комсомольска-на Амуре.

Собеседник добавил, что младший уже пошел в детский сад, а старший отправится в школу 4 февраля. Отец бросил двух своих малолетних сыновей — одному мальчику девять лет, а другому шесть — в аэропорту Шереметьево 26 января. Семья прилетела в Москву из Хабаровска. С собой у них был рюкзак с вещами, документами, копией паспорта отца и запиской от него. Мужчина написал, что у него не хватает денег для их воспитания и попросил забрать детей в приют. Их мать живет отдельно и не поддерживает с ними связь.

Мальчиков отправили к бабушке в Хабаровск под временную опеку. Самого мужчину допросили следователи. Эта семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики Комсомольска-на-Амуре. Родителей двух мальчиков подозревали в плохом исполнении обязанностей по воспитанию.